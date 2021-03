Espaços de lazer ficarão fechados à visitação a partir desta semana; confira

Na tarde deste sábado (6), a Secretaria de Cultura do estado do Pará (Secult) anunciou em sua rede social que a partir desta semana, espaços como parques, museus e equipamentos afins ficam fechados à visitação nos feriados e nas sextas-feiras, sábados, domingos e segundas-feiras.

A medida foi tomada em cumprimento ao Decreto Estadual publicado nesta quarta-feira, 03 de março, no Diário Oficial do Estado, que dispõe sobre novas ações de prevenção à covid-19 e bandeiramento vermelho na Região Metropolitana de Belém. A alteração terá validade durante o período de vigência do Decreto.