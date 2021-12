Escolas municipais começam matrícula para 2022 neste mês de dezembro

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) reuniu diretores das escolas públicas de Belém para alinhar o encerramento do ano letivo de 2021 e o início de matrícula para 2022.

A reunião ocorreu nesta quinta-feira (2), e a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, informou que a matrícula na rede municipal de 2022 incluirá a portaria para os alunos com deficiência, de acordo com o número por turma, transferência de alunos, suspensão de alunos que evadiram da rede, e abrindo novas vagas para o ano letivo, além de acolher novos alunos na rede.

“Convidamos a população de Belém, os pais de nossos alunos a procurar a escola para regularizar a situação escolar do aluno. Também convidamos aqueles que ainda não são da rede. As nossas escolas estão sendo renovadas e construídas com o objetivo de fazer uma educação de qualidade e continuar em 2022 construindo uma Belém, uma cidade educada, alfabetizada, inclusiva e leitora para todos”, enfatizou Márcia Bittencourt.

A diretora de Educação da Semec, Jaqueline Rodrigues, apresentou o calendário letivo de 2022. Ela destacou eventos importantes, como a Conferência Municipal de Educação, prevista para 7 e 8 de março; as Plenárias Pedagógicas sobre a educação pública de Belém, pautada na pedagogia do educador Paulo Freire.

Na reunião com os diretores também foram apresentados os técnicos de referência de cada distrito de Belém, que vão participar do processo de matrícula para 2022.

O assessor científico da Sesma, Moisés Silva, participou da reunião. Ele atuou na ação de retorno seguro das aulas presenciais na rede de ensino, por meio do Projeto Guardiões, criado em parceria com a Universidade Federal do Pará. O projeto é pioneiro no país em monitoramento do retorno presencial das escolas.

PSICOLOGIA NAS ESCOLAS

Responsável pela Coordenação Integrada de Educação e Saúde, da Semec, Camila Salgado apresentou o projeto “Cuidar de quem cuida”, a partir da Lei 13.935/2019, que começa a inserir profissionais da psicologia e do serviço social no ambiente escolar para auxiliar no ensino-aprendizagem.

A Semec informou, ainda, que organiza o calendário e consolida o período de matrícula para divulgá-lo nos veículos de comunicação da Prefeitura de Belém, nas redes sociais, imprensa e nas próprias escolas.