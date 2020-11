Aulas nas escolas municipais e privadas de Belém podem voltar em dezembro, diz prefeitura

As aulas presenciais nas escolas municipais e privadas de Belém poderão retornar, a partir de 01 de dezembro de 2020, desde que confirmadas as tendências de redução de casos e mantida a queda de óbitos da covid-19. No entanto, a decisão final ainda vai depender de uma última avaliação sobre o cenário epidemiológico da covid-19, que será realizada no fim do mês pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira, 24, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, falou da possibilidade do retorno das aulas para o próximo mês mediante a redução de casos e mortes de covid-19 no mês de novembro. Segundo a Sesma, os números de óbitos são os menores desde o pico da doença entre os meses de abril e maio.

"A Secretaria de Saúde vai fazer uma última avaliação no dia 30 de novembro. Se tudo continuar correndo como vai, certamente outras atividades poderão ser retomadas, dentre elas, as escolas públicas e privadas estarão autorizadas a funcionar", disse Zenaldo.

Black Friday

Durante o comunicado, Zenaldo comentou também sobre o protocolo que os estabelecimentos devem seguir durante a Black Friday, período de promoção da venda de produtos nos estabelecimentos comerciais.

A primeira medida será a de orientação dos estabelecimentos para que realizem promoções durante toda semana para dar condições de receber as pessoas sem aglomeração, mantendo os horários estabelecidos em decreto. Outra orientação é que as vendas sejam feitas, prioritariamente, por meio da internet, evitando assim o deslocamento de pessoas.

O parecer técnico sugere, ainda, que o Black Friday, deste ano, seja realizado no período de 27 a 29 de novembro, com rigoroso cumprimento já determinado em decreto publicado em maio deste ano.