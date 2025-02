Escola técnica na Marambaia recebe unidade móvel do Hemopa

A Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará Prof. Francisco da Silva Nunes, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, recebe nesta sexta-feira (21) uma campanha externa da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) para doação de sangue. São esperados cerca de 80 voluntários até às 16h desta sexta. Além da unidade móvel, uma sala foi montada para receber os doadores. A ação é realizada dentro do projeto “Hemopa no seu Bairro”.

A assistente social Nazaré Saldanha, da Gerência de Captação de Doadores do Hemopa informou que além da doação de sangue, a campanha também está realizando o cadastro de doadores de medula óssea. Nazaré reforçou que quem tiver interesse em doar, pode comparecer ao local até às 16h, munido de documento de identidade com foto, alimentado e bem de saúde.

“É a oportunidade que a gente tem de trazer para a comunidade da Marambaia esse serviço. E hoje estamos com essa parceria muito importante com a Escola Técnica, que é uma formadora de jovens em cursos da saúde, então é um trabalho duplo, formar esses estudantes enquanto cidadãos para a importância da doação de sangue, sabendo que podemos estar precisando disso em algum momento na nossa vida, mas principalmente como futuros profissionais que vão estar lindando com a doação de sangue no dia a dia”, destacou Saldanha.

A aluna Wanessa de Paula, que estuda na Escola Técnica e auxilia na coordenação da unidade de ensino, foi uma das doadoras de sangue na ação e aprovou a campanha. “É uma ação muito importante e aproveito para chamar as pessoas do bairro e da escola que ainda não vieram para comparecer”, convidou.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis), pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde. Além disso, o doador deve estar alimentado, evitar alimentos gordurosos antes da doação e apresentar um documento oficial com foto. Algumas condições, como ter feito tatuagem recentemente ou estar gripado, podem exigir um tempo de espera antes da doação.