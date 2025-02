Campanha de Carnaval busca incentivar a doação de sangue neste sábado (22), em Belém

Com o tema “Doe sangue e faça a festa da vida”, uma programação especial de Carnaval busca incentivar a doação de sangue e celebrar a solidariedade, em Belém. O evento é realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) e ocorre neste sábado (22), no estacionamento frontal da sede do Hemopa, no bairro Batista Campos, das 9h às 12h. A atividade contará com diversas atrações culturais e ações interativas para o público.

A abertura da programação será marcada por uma roda de samba e carnaval, animada por grandes atrações como Grupo Fé do Batuque, Bloco Brasileirinho, Diego Xavier, Pagode das Meninas e GRCC Deixa Falar, garantindo um ambiente festivo e acolhedor para os doadores e visitantes.

Além das apresentações musicais, o evento contará com a parceria do Clube do Remo, do Paysandu e da Tuna, que reforçarão a importância da doação de sangue entre os torcedores e a comunidade em geral.

Os participantes também poderão aproveitar serviços gratuitos de customização de camisas com temática carnavalesca, oferecidos pelo Curso de Moda do Senac, além de maquiagem e penteados temáticos para entrar no clima da folia.

Aumento da demanda transfusional no Carnaval - O Hemopa reforça que, durante o período carnavalesco, a demanda por transfusões de sangue costuma aumentar nos hospitais e unidades de saúde, tornando a participação da população fundamental para garantir o atendimento a pacientes que precisam desse suporte. A campanha busca incentivar os voluntários a unirem solidariedade e alegria, ajudando a salvar vidas enquanto celebram a festa popular mais esperada do ano.

Para ser um doador, é necessário:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de um responsável);

Pesar mais de 50 kg;

Estar bem alimentado e em boas condições de saúde;

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte, etc.).