Escola Bike Anjo retoma atividades gratuitas para ensinar crianças e adultos a pedalar em Belém

A Escola Bike Anjo Belém anunciou o retorno de suas atividades gratuitas voltadas ao ensino do ciclismo para pessoas de todas as idades. A próxima edição do projeto será realizada neste sábado (27/6), das 16h às 18h, na Praça da Bandeira, nas proximidades do Colégio Paes de Carvalho, em Belém. A iniciativa tem como objetivo ensinar crianças, jovens e adultos a pedalar de forma segura, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer, saúde e mobilidade sustentável. As inscrições serão feitas gratuitamente no local até as 17h.

De acordo com os organizadores, os participantes devem comparecer usando roupas confortáveis e tênis, além de manterem uma alimentação adequada e hidratação antes da atividade. O evento é aberto ao público e busca promover a inclusão por meio da educação ciclística.

A organização informa que crianças menores de 10 anos devem levar bicicleta própria, com pneus e freios revisados, sem rodinhas e sem os pedais, facilitando o processo de aprendizagem. O projeto integra a rede nacional Bike Anjo, formada por voluntários que atuam na formação de novos ciclistas e na promoção de cidades mais amigáveis ao uso da bicicleta.

Além das aulas práticas, a iniciativa destaca sua contribuição para diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionados à saúde, educação, sustentabilidade urbana e proteção ambiental.

Nos preparativos para o retorno das atividades, as bicicletas utilizadas pelos alunos passaram por uma manutenção preventiva realizada pelo mecânico Rodrigo, do Ponto do Ciclista Belém. Segundo a organização, o serviço garantiu que os equipamentos estejam em condições adequadas para receber os novos aprendizes com segurança. O trabalho incluiu revisão das bicicletas utilizadas nas aulas e contou com apoio voluntário para deixar a frota pronta para atender os participantes.

A Bike Anjo Belém também mantém uma campanha de arrecadação para apoiar a continuidade das ações do projeto. As doações ajudam na manutenção das bicicletas, aquisição de materiais e realização das atividades gratuitas oferecidas à comunidade.