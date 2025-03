Equipe indígena do Pará estreia no maior torneio de robótica do Brasil

Sessenta estudantes paraenses embarcam para Brasília nos próximos dias para disputar o Festival SESI de Robótica, maior torneio do gênero no Brasil, que ocorrerá de 11 a 15 de março, reunindo times para desafiar os limites da ciência, tecnologia e inovação. Entre as equipes do Pará, um grupo se destaca pela participação inédita: a JurunaBots, formada por jovens da Escola Indígena Francisca de Oliveira Lemos Juruna, no município de Vitória do Xingu.

A equipe indígena competirá na modalidade FIRST LEGO League (FLL), onde os participantes, de 9 a 15 anos, precisam construir e programar robôs para cumprir desafios.

“A robótica é uma experiência nova e única. Aprendi que é preciso muito compromisso, trabalho em equipe e bastante criatividade. Agradeço a todos que me deram essa oportunidade de participar", conta Richard Eduardo Vieira, de 13 anos, um dos integrantes da JurunaBots.

O Pará será representado no festival com nove equipes, que disputarão em quatro categorias diferentes. Os alunos se envolvem em tarefas que envolvem desde a construção de robôs feitos com LEGO até protótipos industriais de mais de 1,5 metro de altura. Há também competições voltadas para o desenvolvimento de miniaturas de carros de Fórmula 1, projetadas com tecnologia de engenharia e impressão 3D.

Para muitos estudantes, além do torneio, a robótica se tornou um meio de aprendizado que vai além da sala de aula. "A robótica estimula habilidades como resolução de problemas, trabalho em equipe e pensamento crítico, preparando os estudantes para desafios do mundo do trabalho, muito além da competição", destaca Márcia Arguelles, gerente executiva de Educação do SESI Pará, instituição que ofereceu suporte técnico e materiais para as equipes.