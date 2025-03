Pará se aproxima do prazo final para troca gratuita de parabólicas tradicionais; veja como solicitar

O prazo para a substituição gratuita das parabólicas tradicionais por modelos digitais está chegando ao fim no Pará. Famílias paraenses que dependem desse sistema para assistir à TV aberta têm até o dia 30 de junho, às 20h (horário de Brasília), para solicitar o novo equipamento sem custo. O processo faz parte da migração impulsionada pela implantação da tecnologia 5G no Brasil, que pode interferir no funcionamento das antenas convencionais.

A medida busca garantir a continuidade do acesso à programação televisiva para milhares de famílias e está sendo conduzida pela entidade Siga Antenado, criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo dados da organização, mais de 4,7 milhões de domicílios no país já realizaram a troca. No Pará, a adesão à substituição também tem sido expressiva, especialmente nas regiões metropolitanas e em cidades do interior onde a TV aberta é a principal fonte de informação e entretenimento.

Impactos da mudança

A chegada do 5G traz avanços na conectividade, mas também exige adaptações para evitar interferências no sinal das parabólicas antigas. Com a nova antena digital, os telespectadores passam a contar com uma transmissão de maior qualidade, com melhor resolução de imagem e som, além de um aumento no número de canais disponíveis.

Além da melhora na qualidade da transmissão, a troca também reduz problemas técnicos frequentes, como chiados, chuviscos na tela e interferências causadas por outros sinais. O novo sistema permite ainda que as emissoras transmitam conteúdos em alta definição (HD) para mais lares, o que pode beneficiar diretamente as populações de áreas mais afastadas, onde o acesso a serviços de TV por assinatura ou internet de alta velocidade é limitado.

Quem pode solicitar?

Têm direito ao novo equipamento gratuito as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que ainda utilizam exclusivamente a parabólica tradicional. Quem já possui TV por assinatura ou usa antenas digitais UHF não se enquadra no programa.

Entre os beneficiários do CadÚnico, estão grupos de baixa renda que recebem auxílios como o Bolsa Família, o Benefício de Prestacão Continuada (BPC) e o Tarifa Social de Energia Elétrica. A iniciativa visa garantir que essas famílias não fiquem sem acesso à TV aberta devido às mudanças tecnológicas em andamento.

Como solicitar a troca?

O agendamento para a instalação pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.

No momento do agendamento, é necessário informar o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) do responsável pelo domícilio. Após a confirmação dos dados, um técnico credenciado é enviado para realizar a instalação sem custos adicionais. A substituição do equipamento é fundamental para que as famílias continuem acompanhando a programação televisiva sem interrupções, garantindo o acesso à informação, cultura e entretenimento.