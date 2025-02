Musk apresenta Grok 3, nova versão de chatbot de IA para competir com ChatGPT e DeepSeek

A empresa de Inteligência Artificial (IA) de Elon Musk apresentou na segunda-feira (17.02) o Grok 3, a versão mais recente de seu chatbot, com a qual o bilionário espera competir diretamente com o ChatGPT e o chinês DeepSeek. Depois de chamar a versão de "assustadoramente inteligente", Musk destacou que o Grok 3 possui 10 vezes mais recursos computacionais que seu antecessor, lançado em agosto do ano passado.

O principal produto de sua empresa xAI utiliza mecanismos de autocorreção que evitam os erros – conhecidos como "alucinações" – que afetam alguns chatbots de IA e os levam a processar dados falsos ou enganosos como fatos.

"Grok 3 tem capacidades de raciocínio muito potentes. Nos testes que fizemos até agora, o Grok 3 está superando tudo que foi lançado, que conhecemos, então isso é um bom sinal", disse Musk por videoconferência na semana passada, durante a Cúpula Mundial de Governos de Dubai.

O chatbot atualizado entra em um campo de batalha repleto de produtos de IA cada vez mais sofisticados e lucrativos.

A empresa chinesa DeepSeek surpreendeu o setor no mês passado com o lançamento de sua plataforma R1, de baixo custo e alta qualidade, um desafio direto às ambições dos Estados Unidos de liderar o desenvolvimento mundial da tecnologia.

O Grok 3 também disputará espaço com o ChatGPT, chatbot da OpenAI, o que novamente criará um embate entre Musk e Sam Altman, um ex-colaborador e agora rival ferrenho.

O lançamento acontece no momento em que o homem mais rico do mundo está utilizando os enormes poderes concedidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reestruturar e desmantelar agências federais.

O corte de gastos sem precedentes gerou dúvidas sobre possíveis conflitos de interesses: muitas agências afetadas supervisionam elementos do vasto império empresarial de Musk, que inclui a rede social X, a Tesla e a SpaceX.