Musk compartilha convocação para ato pelo impeachment de Lula

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da plataforma X (antigo Twitter), compartilhou uma publicação que convoca manifestações pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A postagem foi feita por Mario Nawfal, empresário e crítico do governo brasileiro e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na publicação, Nawfal afirma que atos pelo impeachment de Lula estão sendo organizados em 120 cidades para março. Ele também compartilhou imagens de manifestações de 2016, quando multidões foram às ruas pedindo a saída da então presidente Dilma Rousseff. Musk retuitou o post e comentou apenas: "Wow" (Uau).

O empresário, que já se envolveu em diversas polêmicas políticas, mantém uma postura crítica em relação ao governo brasileiro. Além disso, ele e Jason Miller, estrategista e assessor próximo de Donald Trump, são conhecidos por sua oposição a Alexandre de Moraes e suas decisões no Brasil.