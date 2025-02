Fortuna de Elon Musk reduz R$ 242,6 bilhões apenas em fevereiro

Elon Musk perdeu cerca de US$ 42 bilhões, o equivalente a R$ 242,6 bilhões, da sua fortuna somente em fevereiro deste ano. Com a perda, o matrimônio de Musk caiu de US$ 421,6 bilhões para US$ 378,8 bilhões.

Mesmo com a perda, Elon Musk ainda é o homem mais rico do mundo, com um US$ 130 bilhões a mais que a segunda pessoa mais rica do mundo, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

A principal razão para essa queda no patrimônio de Musk é a desvalorização das ações da Tesla, sua montadora de veículos elétricos. Isso porque boa parte da sua fortuna é composta por ações que ele detém da empresa. Assim, quando as ações da montadora têm uma queda, o patrimônio do bilionário também diminui.

Só nesta terça-feira (11), as ações da montadora caíram 6,3% e fecharam o dia cotadas a US$ 328,50, o menor preço desde 15 de novembro. Em um mês, a queda do valor dos papéis já é de 18,55%.

Ranking dos mais ricos do mundo, segundo a Forbes.

Elon Musk: US$ 378,8 bilhões

Mark Zuckerberg: US$ 248,4 bilhões

Jeff Bezos: US$ 245,7 bilhões

Larry Ellison: US$ 218 bilhões

Bernard Arnault: US$ 182,4 bilhões