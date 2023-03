Equatorial Pará reinaugura posto de coleta de recicláveis em shopping no Parque Verde

Nesta sexta-feira (31), a partir das 10h, a Equatorial Pará reinaugura o posto de coleta do E+ Reciclagem, no subsolo do Parque Shopping Belém, localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde. O programa agora passa a contar com 8 postos fixos espalhados pelo estado. Além disso, toda semana ocorrem ações programadas do projeto em municípios selecionados. O novo espaço, no shopping, contará com coleta de resíduos recicláveis, arrecadação de potes de vidro e troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED. O horário de funcionamento do posto será de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 19h. Já no sábado, o atendimento será das 10h às 14h.

O cliente pode trocar resíduos recicláveis de papel, plástico, metal, além de óleo de cozinha, que são encaminhados para uma cooperativa especializada em reciclagem. Antes de serem enviados, esses materiais são pesados e o quantitativo gera um bônus que pode ser utilizado na fatura de energia do cliente ou doado para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos.

Para realizar a troca de lâmpadas, o cliente deve estar com as faturas em dia e pode trocar até cinco lâmpadas. Também é possível realizar a doação de potes de vidros com tampa de plástico que serão encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia para armazenamento de leite materno.

É importante lembrar que os postos de coleta não recebem os seguintes resíduos: cabos e fios, CDs, fitas K7 e de vídeo, cobre, embalagens plásticas metalizadas, esponjas de aço, espumas, fraldas descartáveis, guardanapos e lençóis de papel, isopores, lâmpadas em geral, lixos perigosos (de indústrias e hospitais), madeiras, óleo lubrificante, papéis carbono, plastificados ou higiênicos, pilhas, pneus, restos de alimento, restos de construção civil, tecidos, tintas e vidros em geral.

Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, destaca os benefícios do novo posto. “Com este novo espaço, damos mais possibilidade para que clientes do entorno possam realizar a entrega de resíduos, o que reduz a poluição no meio ambiente e gera economia para nossos consumidores”, disse.