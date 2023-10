Motoboy e motorista de aplicativo se envolvem em acidente no bairro do Tapanã, em Belém

Um entregador de água transitava na rodovia do Tapanã, no sentido do Distrito de Icoaraci, a partir da avenida Augusto Montenegro, no final da manhã desta terça-feira (17), quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um carro de tranporte de aplicativo. O homem caiu e ficou deitado no piso da via pública, à espera dos primeiros socorros.

Moradores da área mobilizaram-se para acionar os órgãos de segurança pública e saúde. Uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao perímetro onde ocorreu o acidente.

Com a colisão da moto no carro de aplicativo, começou a se formar um congestionamento de veículos naquele trecho da rodovia do Tapanã. O carro do motorista de aplicativo teve um pneu estourado e atingido o para-choque traseiro.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que uma ambulância da Rede Samu se desloca para o local do acidente.