Acidente: trabalhadores são soterrados durante construção de supermercado

Na manhã desta terça-feira (17), trabalhadores ficaram soterrados após um acidente durante a construção de um supermercado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Até o momento, foram registradas três mortes, segundo a polícia.

VEJA MAIS

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, um talude de três metros desabou e atingiu três pessoas que trabalhavam no local. Uma quarta pessoa teria saído antes do desmoronamento.

A obra fica localizada na rua Jornalista Djalma Andrade e, de acordo com a polícia, se trata da construção de um supermercado. Seis viaturas dos bombeiros e Samu atendem as vítimas no local.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com