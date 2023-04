Bombeiros encontram corpos de homens soterrados em um silo de armazenamento de polpa de laranja

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou os corpos dos dois homens que foram soterrados dentro de um silo de armazenamento de polpa de laranja desidratada no município de Carvalhos, no sul do Estado. As informações foram divulgadas neste sábado (1º). O acidente ocorreu na sexta-feira (31).

Segundo relatos de testemunhas aos bombeiros, os dois homens, com idades de 48 e 58 anos, que são colaboradores de uma empresa naquela cidade, foram soterrados pelo incremento, enquanto realizavam trabalhos no interior do silo para tentar desentupir o funil. As informações são de O Tempo.



"Inicialmente, as buscas foram feitas no inteiro da estrutura, mediante escavação; porém pela quantidade de material e dimensões da estrutura, não foram encontrados (os corpos). Posteriormente, os militares realizaram pequenos cortes na parte inferior externa do silo, com uso de ferramentas operacionais, para escoamento do produto. Foi então que a equipe visualizou as vítimas no interior do silo", informou o Corpo de Bombeiros.