Dois trabalhadores morrem soterrados em silo de 50 toneladas de soja

Dois trabalhadores morreram no último sábado (28) após serem soterrados em um silo com profundidade de cerca de 20 metros que armazenava cerca de 50 toneladas de soja em uma fazenda. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Arione dos Santos Lima e Roberto Pereira dos Santos, morreram por engolfamento causado por obstrução do sistema respiratório ao respirarem líquidos ou sólidos finamente divididos.

O resgate do corpo das vítimas que trabalhavam na fazenda Agro-basso em Barreiras, no extremo oeste baiano, durou cerca de sete horas, segundo agentes do 2º SGBM.

Para retirada dos corpos, os bombeiros precisaram usar técnicas de resgate vertical para concluir a operação.Toneladas de grãos de soja precisaram ser drenadas. Ainda segundo os bombeiros, os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras, para necropsia.

Até o momento, a empresa responsável pelo silo não se manifestou sobre o ocorrido. Também não foi informado sobre o que motivou o incidente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).