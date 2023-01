Chuva deixa mortos, desaparecidos e abre cratera na BR-470 em SC

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde a noite de terça-feira (17), vitimou um homem e uma menina de quatro anos e deixou mais três pessoas desaparecidas em Rodeio, no Vale do Itajaí. As informações são do G1 SC.

O temporal que afetou outros municípios do estado, também abriu uma cratera na BR-470 em Indaial, no Vale do Itajaí. O km 75,8 da rodovia foi totalmente bloqueado na madrugada desta quarta-feira (18).

Em Xanxerê, no Oeste catarinense, o barracão de uma empresa caiu em cima de duas casas em durante um vendaval na tarde de terça-feira, segundo a Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

Já em Rio Negrinho, no Norte catarinense, choveu aproximadamente 78 mm na noite de terça-feira (17), conforme a Defesa Civil municipal. Deslizamentos e alagamentos foram registrados. Uma moradora relatou que foi atingida por um deslizamento de terra dentro da própria casa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há um caminho alternativo para veículos pequenos pela rua Caçador, no bairro Rio Morto. Não há desvio próximo para veículos pesados.

Ainda segundo a polícia, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalham no local, que não tem previsão de liberação, na manhã desta quarta-feira.

Em nota divulgada pela Defesa Civil estadual, na manhã desta quarta-feira, o pico da chuva no Vale do Itajaí, região mais afetada nas últimas horas, aconteceu entre as 19h e 20h de terça-feira.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).