Minas tem 13 mortos e mais de 100 cidades em emergência por conta das chuvas

As fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais nos últimos dias vêm castigando a população e deixando um rastro de destruição. Pelo menos 70 trechos de rodovias estão parcialmente interditados e outros 11 trechos totalmente obstruídos devido a erosões, alagamentos e deslizamentos de terra que já fizeram 13 mortos desde o início de dezembro, além de 7.407 desalojados e outros 1.507 desabrigados.

De acordo com um balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgado nesta terça-feira (27), por conta dos temporais as cidades de Comercinho, Umburatiba e Mendes Pimentel decretaram situação de emergência. E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de mais chuvas para o período, ultrapassando a marca de 100 milímetros.

Ainda segundo o Inmet, a capital Belo Horizonte, que já registrou tempestades e alagamentos na última semana, terá novas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo da semana, com rajadas de ventos. As informações são do portal Metrópoles.