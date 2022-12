Parauapebas: Defesa Civil emite alerta laranja para risco de deslizamentos; entenda a classificação

As chuvas intensas que vêm caindo na região de Carajás, nas últimas 48 horas, fez com que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Parauapebas, sudeste do Pará, emitisse na tarde desta terça-feira, 27, o alerta laranja para o risco de deslizamentos. As intensas chuvas geraram pluviosidade acima de 100 milímetros no rio Parauapebas.

De acordo com o divulgado pelo órgão, por meio de nota, foram identificados três pontos de movimentação de massa, sendo dois no bairro Betânia e um no Jardim Canadá, sem vítimas.

Defesa Civil realiza monitoramento em áreas de risco de Parauapebas (Rafael Sousa / Assessoria de Comunicação Semsi)

A Compdec destacou ainda que tem intensificado o monitoramento nos setores de riscos para garantir a segurança da população que vive nas áreas.

A Defesa Civil orienta os moradores de áreas vulneráveis a deslizamentos que fiquem atentos a qualquer anormalidade e, se necessário, ligar para a Defesa Civil nos contatos 3356-2597 ou 199. As equipes trabalham em regime de plantão 24 horas.