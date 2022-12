Deslizamento de terra deixa 27 mortos em Pueblo Rico, na Colômbia

O deslizamento de terra sobre uma estrada no noroeste da Colômbia provocou a morte de pelo menos 27 pessoas, entre elas 3 crianças, de acordo com informações divulgadas pelo presidente do País. Passageiros de um ônibus de serviço público e de uma moto foram soterrados no domingo (4) em uma zona afastada e montanhosa do município de Pueblo Rico, Risaralda.

"É com tristeza que anuncio que até agora 27 pessoas, incluindo 3 menores de idade, perderam a vida na tragédia de Pueblo Rico, Risaralda. Solidariedade com as famílias das vítimas, contarão com o apoio integral do Governo Nacional", escreveu o presidente, em suas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pela agência AFP, um dos sobreviventes afirmou que o motorista do ônibus chegou a perceber o colapso da montanha. A Defesa Civil informou que o veículo saiu de madrugada da cidade de Cali e viajou cerca de 270 quilômetros antes do acidente, quando cruzava a cordilheira ocidental dos Andes.

Desde o início de agosto, a Colômbia se encontra em estado de ‘desastre nacional’ pelo que o governo definiu como a pior temporada de chuvas dos últimos 40 anos.