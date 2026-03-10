Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Entenda o que pode ter provocado o risco de desabamento da passarela da Júlio César, em Belém

A retirada da estrutura foi considerada necessária para permitir uma análise mais detalhada das causas do problema. Saiba mais!

Ana Laura Carvalho
fonte

A retirada da estrutura foi considerada necessária para permitir uma análise mais detalhada das causas do problema. (Foto: Ana Laura Carvalho)

A passarela da Avenida Júlio César, em Belém, começou a ser retirada na noite desta terça-feira (10) após apresentar risco de desabamento na última sexta-feira (7). A estrutura será submetida a uma perícia para identificar as causas do problema.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Belém (Seinfra), duas hipóteses principais são investigadas: possíveis problemas no solo onde a passarela foi construída ou danos de um acidente com carreta ocorrido em outubro do ano passado.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o titular da Seinfra, Arnaldo Dopazo, afirmou que as equipes técnicas monitoram a estrutura continuamente desde o incidente da última sexta-feira (7).

VEJA MAIS

image Risco de desabamento: como será feita a retirada da passarela da avenida Júlio César?
Segundo a Prefeitura de Belém, a expectativa é que o laudo conclusivo sobre as causas do problema seja apresentado até o início da próxima semana.

image Interdição da avenida Júlio César: veja as rotas alternativas durante a retirada de passarela
A operação mobiliza cerca de 100 trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos e operários, para garantir a eficiência e segurança do processo. Veja por onde o trânsito está fluindo!

image Passarela que apresentou risco de desabamento é retirada na avenida Júlio César
A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

Estrutura sobre área de canal

Uma das possibilidades investigadas envolve as condições do solo. O secretário explicou que a passarela foi construída sobre uma área de canal, o que pode ter influenciado no comportamento da base.

Remoção da passarela da Júlio César

A retirada da estrutura foi considerada necessária para permitir uma análise mais detalhada das causas do problema. Dopazo explicou que a remoção é essencial para uma pesquisa mais detalhada, pois a análise no local traria grande transtorno ao fluxo de veículos.

O secretário detalhou que as primeiras coletas de dados foram feitas, e agora a estrutura será retirada da Avenida Júlio César para análise conclusiva em solo.

Acidente com carreta também é investigado

A segunda hipótese analisada está relacionada a um acidente com carreta ocorrido em outubro do ano passado. Na ocasião, uma carreta ficou presa na estrutura, podendo ter causado algum tipo de dano.

A Seinfra informou que a perícia avaliará se esse incidente comprometeu a estrutura ao longo do tempo.

A secretaria espera que o resultado da análise conclusiva seja apresentado nos próximos dias. “A gente está estimando até o início da outra semana ter, se possível, um laudo conclusivo”, estimou o titular da Seinfra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trânsito em belém

passarela da avenida júlio césar
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM BELÉM

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

TRÂNSITO

Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

Trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista ficará fechado a partir das 20h para retirada de passarela no canal São Joaquim

10.03.26 8h55

TRÂNSITO

Avenida Júlio César tem interdição parcial neste sábado para ajustes em passarela

Medida ocorre nas proximidades do canal São Joaquim e inclui desvio de veículos de grande porte

07.03.26 15h53

CONTRACEPTIVO

Onde conseguir Implanon em Belém: veja como ter acesso ao anticoncepcional de graça pelo SUS

Implante contraceptivo começará a ser aplicado na rede municipal de saúde. Método é considerado vantajoso por sua longa duração e alta eficácia

08.03.26 14h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda