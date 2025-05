Ensaio do Baile das Flores emociona debutantes e famílias na Assembleia Paraense

Com expectativa e emoção à flor da pele, vinte jovens debutantes participaram, na última quinta-feira (29), do ensaio final para o tradicional Baile das Flores da Assembleia Paraense, que será realizado neste sábado (31), no salão do clube, em Belém. O aguardado evento mantém viva uma tradição de 107 anos que atravessa gerações, celebrando a passagem para a adolescência em clima de conto de fadas. Este ano, a cerimônia promete novidades e toques de modernidade para encantar cerca de 350 convidados.

A diretora social da Assembleia Paraense, Neuza De-Tetto, explica que o ensaio contou com a preparação de todos os momentos principais da noite: a entrada das debutantes, a tradicional valsa com o pai, a dança com o príncipe e o encerramento, marcado pela formação das jovens na escadaria para a apoteose — momento de destaque em que são celebradas como verdadeiras protagonistas da festa.

Baile promete novidades e programação especial para toda a família

Entre os diferenciais desta edição, destacam-se inovações que renovam a tradição do baile. Pela primeira vez, o evento contará com quatro atrações musicais e as debutantes receberam dez convites gratuitos para convidarem amigos, tornando a celebração ainda mais próxima e afetiva. Outra novidade marcante é a valsa coreografada com os pais — algo inédito — e a substituição do tradicional príncipe único: neste ano, cada debutante escolheu o próprio par para a valsa, também com dança coreografada. Para completar a experiência, uma surpresa especial está reservada para o final da noite.

No sábado (31), a noite vai começar com música orquestrada para recepcionar as debutantes. Entre as atrações especiais estão um show do cantor Marquinho Duran, pensado especialmente para animar os pais, enquanto as debutantes terão a presença do MC Dourado. Para fechar a noite em clima de celebração, o DJ DKS, direto de Florianópolis, comandará a pista de dança.

Entre sonhos e vestidos

Isabela Lovato, Alessandra Bianco e Mariana Lovato (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Em meio ao brilho dos vestidos, ensaios de valsa e muitos sorrisos ansiosos, duas irmãs vivem juntas um dos momentos mais simbólicos da juventude: o tradicional Baile das Flores. Isabela Lovato e Mariana Lovato, ambas com 15 anos, estão com os corações acelerados à medida que o grande dia se aproxima. Para elas, o baile é mais do que uma festa: é um mergulho em um universo encantado que sempre povoou o imaginário da infância.

“É uma coisa clássica, muito especial. Já virou tradição. Eu lembro de ver as amigas do meu irmão debutando e pensava: ‘meu Deus, falta tanto tempo...’. E agora está aqui”, conta Mariana, com brilho nos olhos.

Os preparativos, segundo elas, são tão mágicos quanto a festa em si. “A gente ama os ensaios, escolher o vestido, pensar na maquiagem, nos detalhes. Está sendo tudo muito divertido e acolhedor. E ainda fizemos amigas no processo”, revela Isabela. As duas também destacam o carinho especial pela Assembleia Paraense, clube que já frequentavam antes, e onde agora protagonizam esse momento inesquecível.

O vestido dos sonhos

Carla Dias, proprietária da loja de Noivas e Festas ()

Se por um lado a tradição se mantém, por outro ela se reinventa. Segundo Carla Dias, proprietária da loja de Noivas e Festas, a busca pelos vestidos de debutante ganhou força em 2025, mas com novos elementos. “Hoje, elas não querem apenas o vestido clássico. Muitas vezes são três looks na mesma noite. Buscam experiências personalizadas, com referências que vão desde séries, personagens, até temas como jardim encantado ou princesas contemporâneas. Elas querem viver um sonho com a cara delas”, explica Carla, que atende as debutantes de forma sob medida.

Mais que uma valsa

Além da tradicional valsa com os pais e os príncipes, este ano outra novidade promete emocionar ainda mais: uma dança especial das debutantes com suas mães, simbolizando não só a transição para uma nova fase, mas também o elo forte entre gerações. Para Alessandra Bianco, procuradora federal e mãe das debutantes, participar desse momento ao lado das filhas é a realização de um sonho construído em família.

“O baile de debutante, pela própria origem da palavra francesa 'début', é a apresentação das meninas para a vida social. Hoje, claro, sem aquele sentido formal de antigamente, mas com esse simbolismo do florescer, do despertar para uma nova fase. Elas deixam de ser meninas para se tornarem jovens, carregando ainda essa leveza da infância, como verdadeiras princesas”, explica Alessandra, emocionada.

A decisão de participar partiu da própria mãe, que sonhava ver as filhas vivendo essa experiência. O convite foi prontamente aceito por elas. “Desde o começo, elas estão curtindo cada etapa, a escolha do vestido, os ensaios, o chá, tudo. Está sendo um processo muito especial para nós”, afirma.

Alessandra compartilha que ver as filhas cruzarem o salão é mais que uma celebração social, é um rito de passagem, marcado por amor, união familiar e memórias que florescerão para toda a vida. “É um momento de celebrar a vida delas, entre mãe e filhas, e também entre as próprias debutantes que criam laços, se conhecem e compartilham essa experiência única. É sobre aproveitar cada instante”, conclui a mãe.

Evento marca um momento de transição

Nathalia Amaro e Sarah Amaro (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Para Nathalia Amaro, de 45 anos, gerente administrativa e mãe da debutante Sarah, viver o Baile das Flores ao lado da filha é mais do que especial — é a realização de um sonho que acompanha a filha desde pequena. “O sonho dela sempre foi ser uma princesa”, conta. Nathalia relembra que sobrinhas e primas já passaram pela experiência e que, agora, vê com emoção a filha seguindo esse mesmo caminho. Apesar da alegria, ela admite um misto de sentimentos: “É o momento em que ela deixa de ser um bebê, né? É meio assustador, mas é emocionante. A gente sabe que está tentando fazer um bom trabalho”, diz.

A adolescente Sarah Amaro vive com intensidade cada momento dessa fase tão esperada. “Sempre foi um sonho de princesa pra mim”, diz a estudante, que escolheu como vestido um item carregado de simbolismo: o vestido de casamento da madrinha. “Ele tem um significado muito emocionante para a minha família.” Com brilho nos olhos, ela revela que está mais ansiosa pela dança com os pais — especialmente a valsa. Depois do baile, no entanto, o foco muda: “Vai ser o vestibular”, conta, já com os pés no futuro.

Tradição e memória

Neuza De-Tetto, diretora social da Assembleia Paraense ()

O Baile das Flores carrega décadas de tradição e afeto na Assembleia Paraense, sendo um dos eventos sociais mais emblemáticos de Belém. A cada edição, a celebração resgata memórias e reforça os laços familiares, marcando a passagem da infância para a adolescência. Neste ano, a diretoria busca equilibrar o respeito às raízes do evento com elementos mais modernos, garantindo que o encanto se mantenha vivo para as novas gerações. “É um baile extremamente tradicional e muito bonito. E que agora, esse ano, a gente está tentando fazer uma nova roupagem para ele, para unir a tradição e a modernidade”, destaca Neuza De-Tetto.

O impacto do baile vai muito além da noite da festa. O envolvimento das famílias no processo de preparação — que inclui ensaios, o tradicional chá e até uma balada exclusiva para as debutantes — transforma o evento em uma experiência afetiva e inesquecível. “Os pais são apaixonados, as meninas se apaixonam durante o processo. Tenho certeza de que é uma experiência que vai ficar para o resto da vida delas”, afirma a diretora.