Enquete: você concorda com a liberação de táxi no BRT em Belém?

O Projeto de Lei 362/2022 foi aprovado pela Câmara Municipal de Belém hoje, terça-feira (5 de abril), permitindo aos taxistas o uso da pista do BRT (Bus Rapid Transit) em Belém. A medida, conforme o autor do PL e presidente da Câmara, Zeca Pirão (MDB), tenta aumentar a fluidez do trânsito na capital paraense. A implementação do projeto na sociedade, porém, necessita da sanção do prefeito Edmilson Rodrigues (PSol), que ainda vai avaliar o caso.

Qual a sua opinião? Vote abaixo: