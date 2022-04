Táxi no BRT em Belém: Vereadores aprovam permissão para taxistas utilizarem a pista exclusiva

Na manhã desta terça-feira (5), a Câmara Municipal de Belém aprovou o Projeto de Lei 362/2022 que permite o trânsito de táxis nos corredores viários do sistema BRT. O projeto é de autoria do presidente da Casa, vereador Zeca Pirão (MDB).

"A proposta determina que estes veículos poderão trafegar desde que estejam com passageiros e com o taxímetro ligado" - Vereador Zeca Pirão, presidente da Câmara de Belém

Segundo Pirão, a medida possibilita uma maior trafegabilidade no trânsito complicado de Belém. “A proposta determina que estes veículos poderão trafegar desde que estejam com passageiros e com o taxímetro ligado. A intenção deste projeto é de melhorar o fluxo no trânsito e dar maior mobilidade aos usuários deste sistema de transporte. Vale lembrar que esta medida já está em vigência em várias capitais do País”, ressaltou o parlamentar.

Com a aprovação do projeto, que ainda segue para a sanção do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol), ficam permitidos o acesso e a circulação do transporte individual de passageiros - táxi, nas faixas exclusivas de Transporte Rápido por Ônibus, Bus Rapid Transit - BRTs em todo o município de Belém.

Terminal do Tapanã - BRT (Tassia Barros / Agência Belém)

A circulação fica restrita somente ao tráfego quando estiverem, exclusivamente, com passageiros e com o relógio taxímetro ligados, sendo proibida a parada para embarque e desembarque.A desobediência a essa regra sujeitará os infratores às penalidades das legislações vigentes pertinentes.