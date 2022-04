Em quatro meses, Santarém registra mais de 300 acidentes de trânsito, diz Samu

Nos últimos quatro meses, de dezembro até o fim de março, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou o número de 339 acidentes de trânsito no município de Santarém, oeste paraense. Ao todo, foram 463 vítimas entre essas ocorrências.

No mês de dezembro, o Samu atendeu 109 ocorrências, com uma morte. Em janeiro, o número foi de 85. Já em fevereiro, o aumento foi significativo, chegando a 114, com 3 óbitos. Em março, a cidade registrou 91 acidentes, tendo três óbitos registrados.

O perito em trânsito, Odenildo Lavor, explicou que o número de acidentes no município é alarmante e que merecem atenção da população dos órgãos de trânsito. “Santarém tem 110 mil veículos para uma população de 310 mil habitantes, isso quer dizer que uma a cada três pessoas, tem veículo em Santarém”, enfatizou.

Três acidentes no fim de semana

Três acidentes de trânsito com mortes foram registrados na noite deste domingo (3) em Santarém. O primeiro ocorreu na Rodovia Federal Santarém-Cuiabá (BR-163) no perímetro da Comunidade São José, planalto da cidade, e outros dois foram nas rodovias PA-370 e PA-457.

Segundo informações do Samu, o primeiro acidente aconteceu entre carro e moto. O piloto da motocicleta foi identificado como Jeferson Silva Ferreira, de 24 anos, ele morreu ainda no local do acidente. Duas outras pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal; uma em estado grave.

De acordo com populares, a colisão entre os dois veículos foi frontal, com a violência do impacto a vítima que pilotava a motocicleta teve parte do corpo arrancado. A equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e fez a remoção do homem.

O outro acidente aconteceu por volta de 19h30 na Rodovia Estadual Everaldo Martins (PA-457), via que liga a área urbana de Santarém a vila de Alter do Chão. Um homem identificado como Ricardo Ferreira Costa, de 41 anos, foi atropelado por um carro enquanto caminhava no acostamento da via. Ele teve politraumas e morreu no local do acidente.

Testemunhas informaram que o veículo não parou para prestar socorro à vítima e ainda não foi identificado. Uma ambulância que atende a vila de Alter do Chão foi acionada, mas ao chegar ao local Ricardo Ferreira já estava morto.

O terceiro óbito no trânsito de Santarém ocorreu por volta das 22h, na Rodovia Estadual Santarém Curuá-Una (PA-370), próximo a vila de Boa Esperança, a vítima foi identificada como André Farias dos Santos e morreu no local do acidente, que envolveu uma moto e um carro.