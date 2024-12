VÍDEO: Engenheiro agrônomo com câncer raro pede ajuda para realizar nova cirurgia

O engenheiro agrônomo e mestrando da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Francisco Souza, precisa mais uma vez de ajuda para enfrentar uma batalha que já dura 15 anos. Diagnosticado com um tumor fibroso solitário, um tipo raro de câncer que não responde à quimioterapia nem à radioterapia, Francisco já passou por 11 cirurgias, duas delas na cabeça. Com esses procedimentos, ele ficou sem a visão do olho direito. Além disso, o rapaz co​nta que já perdeu o baço e o rim esquerdo como consequência dos procedimentos. Agora, o engenheiro agrônomo busca recursos para enfrentar a 12ª cirurgia, devido ao aumento dos nódulos formados em seu fígado.

No ano passado, o jovem foi submetido a uma cirurgia de ablação no fígado e ressecção de nódulos, mas nem todas as lesões foram removidas. Ele conta que a situação voltou a se agravar recentemente. “Este mês de novembro, nos exames de controle, foi detectado o aumento das lesões nodulares no fígado. Por isso, precisarei novamente passar por cirurgia”, relata.

VEJA MAIS

Francisco depende de apoio financeiro para realizar o novo procedimento, que será feito de forma particular. Além disso, os custos com consultas, medicamentos e uma alimentação específica sobrecarregam ainda mais sua rotina.

Por causa da saúde debilitada, Francisco nunca conseguiu um emprego de carteira assinada. Para se sustentar e adquirir os medicamentos, ele planta e vende hortaliças. “O dinheiro da venda dessas hortaliças é para a aquisição dos meus remédios, consultas, alimentação específica”, explica, ao destacar que, com a nova cirurgia em vista, ele precisará interromper a produção.

“Com a notícia de que vou passar por mais um procedimento cirúrgico, eu vou parar tudo novamente. Conto com o apoio de vocês para custear essa cirurgia, pois ela é particular. Nesta luta, tenho muitos motivos para desistir, pois é muito difícil. Porém, tem algo que me motiva: tenho muita fé em Deus que eu vou ser curado, tenho a minha família e tenho o meu filho de dois anos para cuidar, que precisa de mim”, afirma.

AJUDE

Francisco José Lima de Souza

Agência: 3106-2

Conta corrente: 45737-0

PIX: franciscosouzacr33@gmail.com

Vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/5215791