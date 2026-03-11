Engarrafamento atinge rua dos Tucanos após interdição da avenida Júlio César

Motoristas enfrentam engarrafamento na manhã desta quarta-feira (11) em ruas do bairro Maracangalha, em Belém, após a interdição da avenida Júlio César para a retirada da passarela localizada sobre o canal São Joaquim. O bloqueio da via principal fez com que condutores buscassem rotas alternativas por dentro de conjuntos residenciais da região.

Um dos pontos com maior registro de congestionamento foi a rua dos Tucanos, no conjunto CDP, conhecido como Paraíso dos Pássaros. A via passou a concentrar grande fluxo de veículos de motoristas que tentavam evitar o trecho interditado da avenida Júlio César.

A interdição da avenida começou às 20h da última terça-feira (10), quando a Prefeitura de Belém iniciou a operação para retirar a passarela que apresentou problemas estruturais na última semana. A previsão é que a retirada da passarela seja concluída em até 24 horas após o início da operação.

Por que a avenida Júlio César está interditada?

A interdição ocorre para permitir a retirada da passarela sobre o canal São Joaquim, que apresentou risco estrutural após problemas registrados na última sexta-feira (6).

Segundo a Prefeitura de Belém, a estrutura será desmontada para passar por uma análise técnica detalhada em solo, que deve identificar as causas do problema.

O bloqueio atinge o trecho da avenida Júlio César entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista, afetando o tráfego nos dois sentidos da via.

Com a interdição, condutores passaram a buscar diferentes caminhos para contornar o bloqueio. Entre as rotas utilizadas estão:

avenida Almirante Barroso;

avenida Arthur Bernardes;

ruas internas de conjuntos residenciais próximos à avenida Júlio César.

Além das vias principais, muitos motoristas também passaram a cortar caminho por dentro de áreas residenciais da região, como o conjunto Paraíso dos Pássaros, o que aumentou o movimento nas ruas locais.