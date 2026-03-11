Engarrafamento atinge rua dos Tucanos após interdição da avenida Júlio César
Motoristas usam rotas por dentro de conjuntos no bairro Maracangalha para fugir do bloqueio causado pela retirada da passarela
Motoristas enfrentam engarrafamento na manhã desta quarta-feira (11) em ruas do bairro Maracangalha, em Belém, após a interdição da avenida Júlio César para a retirada da passarela localizada sobre o canal São Joaquim. O bloqueio da via principal fez com que condutores buscassem rotas alternativas por dentro de conjuntos residenciais da região.
Um dos pontos com maior registro de congestionamento foi a rua dos Tucanos, no conjunto CDP, conhecido como Paraíso dos Pássaros. A via passou a concentrar grande fluxo de veículos de motoristas que tentavam evitar o trecho interditado da avenida Júlio César.
A interdição da avenida começou às 20h da última terça-feira (10), quando a Prefeitura de Belém iniciou a operação para retirar a passarela que apresentou problemas estruturais na última semana. A previsão é que a retirada da passarela seja concluída em até 24 horas após o início da operação.
Por que a avenida Júlio César está interditada?
A interdição ocorre para permitir a retirada da passarela sobre o canal São Joaquim, que apresentou risco estrutural após problemas registrados na última sexta-feira (6).
Segundo a Prefeitura de Belém, a estrutura será desmontada para passar por uma análise técnica detalhada em solo, que deve identificar as causas do problema.
O bloqueio atinge o trecho da avenida Júlio César entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista, afetando o tráfego nos dois sentidos da via.
Com a interdição, condutores passaram a buscar diferentes caminhos para contornar o bloqueio. Entre as rotas utilizadas estão:
- avenida Almirante Barroso;
- avenida Arthur Bernardes;
- ruas internas de conjuntos residenciais próximos à avenida Júlio César.
Além das vias principais, muitos motoristas também passaram a cortar caminho por dentro de áreas residenciais da região, como o conjunto Paraíso dos Pássaros, o que aumentou o movimento nas ruas locais.
