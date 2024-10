Enem 2024: veja a lista de onde vai ter bênção das canetas em Belém

Estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem) buscam conforto na religião para enfrentar o desafio dos dois dias decisivos de provas utilizadas para acesso às principais instituições de ensino públicas do Brasil. A primeira prova do Enem será aplicada no próximo domingo (03/11). Em Belém, muitos estudantes esperam ter serenidade na hora de responder as provas e alguns buscam a ajuda divina na chamada as Bênçãos das Canetas, que serão realizadas nas paróquias católicas da capital paraense, até o próximo sábado (02/11).

Segundo o padre Leonardo Monteiro, assessor de comunicação da Arquidiocese de Belém cada uma das 104 paróquias da Região Metropolitana de Belém (RMB) podem realizar a bênção de acordo com suas particularidades. “Cada uma tem livre e espontânea autonomia para fazer suas programações. Alguns sábados decidiram fazer nesse sábado. Outros decidiram fazer antes porque muitos estudantes estão todos em cursinhos nas aulas de revisão na véspera de Enem. Há paróquias em que o cursinho é do lado da igreja, então elas decidiram fazer no sábado. Cada um faz de acordo com a sua realidade”, declarou.

A paróquia Ascensão do Senhor, localizado no Icuí-Guarajá, em Ananindeua, onde padre Leonardo Monteiro é pároco, a missa com a bênção das canetas já foi realizada. Aproximadamente 25 estudantes participaram do momento com o sacerdote abençoando as canetas que serão utilizadas no ENEM.

VEJA MAIS

“É importante isso. A preparação para o Enem é marcada por tensão e exigências que os próprios cursinhos fazem porque precisam fazer. Os estudantes chegam nas paróquias muitas vezes aflitos, nervosos e preocupados, e sempre a oração nos ajuda a nos acalmar, a sermos mais pacientes e serenos. Sempre após as benções eles saem mais tranquilos e confiantes em si, eles sabem que Deus está com eles. Quando me submeto à bênção ela nos ajuda a todos nós a termos a compreensão que Deus está conosco”, avalia o padre.

No entendimento do padre Leonardo, este é o momento em que os jovens estudantes colocam nas mãos de Deus o seu destino. Ele ressalta que não a bênção não é mágica, mas o reconhecimento da necessidade do divino. “A busca por uma jornada de sucesso na vida profissional perpassa por reconhecer que Deus é o centro de todo o sucesso, quando o jovem procura uma benção é um reconhecimento de que Deus é o centro de todo o bem. Quando o jovem busca o bênção da caneta, que será usado na prova, não é uma mágica, é a reconhecimento de um coração humilde que reconhece a Deus. Ele pede a Deus que abençoe e confirme a sabedoria do conhecimento técnico cientifico que ele estudou. A benção é o reconhecimento humildade e que ele se submete a tudo”, destaca.

Alguns colégios também farão a bênção das canetas. O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré realizará a bênção nesta sexta-feira (01/11), às 07h30, na sede da escola localizada na avenida Nazaré, nº 902, no bairro Nazaré. Já o Colégio Santa Rosa fará a atividade também na sexta, no horário das 11h, na capela do colégio localizado travessa Padre Eutíquio esquina da praça Batista Campos.

Agenda da Benção das Canetas para estudantes do Enem

31/10 – quinta-feira – 19h – Paróquia Nossa Senhora do Amparo às 19h

02/10 - sábado - 17h - Paróquia Santíssima Trindade

02/11 – sábado – 19h30 - Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças às 19h30