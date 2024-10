Estudantes que farão o Enem 2024 na Grande Belém terão gratuidade no transporte coletivo

Para incentivar a participação dos estudantes paraenses no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, o Governo do Pará instituiu a gratuidade do transporte coletivo nos dias 3 e 10 de novembro de 2024 nos municípios da Região Metropolitana de Belém.

“Com esta gratuidade nós queremos estimular que tenhamos a maior presença da história do nosso estado nas provas do Enem, para que o sucesso seja garantido. É importante ficar atento para a documentação necessária que comprove que o candidato fará a prova”, reforçou o governador do Pará, Helder Barbalho.

O estado do Pará concentra o maior número de inscritos para o Exame na região Norte, com 248.092 mil candidatos.

Segurança

No Pará, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordena as ações de segurança e logística para a realização das provas do Enem.

As ações iniciam às 6h, nos dias correspondentes à aplicação do exame, com a escolta dos envelopes contendo as provas feito pela Polícia Militar, que monitora o deslocamento dos malotes até os 714 locais de prova, distribuídos em 81 municípios do estado, onde o Enem será aplicado. Os portões abrem a partir das 12h e fecham às 13h.