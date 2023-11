Enem 2023: confira quais serão as disciplinas da prova deste domingo

Na reta final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, relembre quais são os conteúdos que vão cair na prova deste domingo, 05 de novembro, e do próximo, 12 de novembro. Para o primeiro dia de exame, os candidatos irão responder às provas de Linguagens e suas Tecnologias, com 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), Ciências Humanas, também com 45, e Redação.

Já o segundo dia de exame é composto, apenas, por 90 questões, sendo elas 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os horários de aplicação de prova são baseados no fuso horário de Brasília. O início das provas será às 13h30 e o término, no primeiro dia, às 19h, e no segundo, às 18h30.

A abertura dos portões Fechamento dos portões será às 12h e o fechamento, às 13h. O candidato só poderá levar o caderno de questões para a casa nos últimos 30 minutos que antecedem o final do exame.