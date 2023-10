Nota do Enem 2023 abre portas para curso superior no Brasil e no exterior; confira

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abre portas para universidades públicas e privadas no Brasil e também no exterior. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o exame este ano. As peovas serão aplicadas nos 27 estados brasileiros entre os próximos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito oficial será divulgado em 24 de novembro e as notas, em 16 de janeiro.

No Brasil, o governo federal possui três programas para ingressar no ensino superior com as notas do Enem: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, algumas universidades privadas usam a nota do Enem no processo seletivo ou oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do aluno no exame.

O Sisu seleciona alunos - incluindo cotistas - para as universidades públicas. Podem acessar os que fizeram o exame mais recente e não tiraram zero na redação. O estudante pode alterar a opção de curso no sistema do programa.

VEJA MAIS:

Já o Prouni oferece bolsas integrais e parciais (50%) em instituições privadas. Para acessar o Prouni é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégio privado. Para ter acesso a bolsa integral, a renda familiar per capta deve ser de até R$ 1.980 (1,5 salário mínimo) e, para bolsas parciais, de até R$ 3.960 (3 salários mínimos). O aluno pode indicar até duas opções de curso, podendo mudar de opção e definir se quer participar da concorrêcia ampla ou de cotas.

E o Fies custeia parte das mensalidades em universidades e faculdades privadas, devendo os alunos quitarem o financiamento após a formatura. O crédito cobre de 50% a 100% da mensalidade com juros que dependem da renda familiar do candidato. Contempla quem fez o Enem em qualquer ano a partir de 2010, com pontuação média mínima de 450 em cinco áreas do conhecimento e não ter tirado zero na redação. O candidato deve ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.

Exterior

Em Portugal, 51 instituições aceitam as notas do Enem para selecionar os alunos, incluindo as universidades de Coimbra, de Lisboa, do Porto, Algarve e Aveiro, entre outras, institutos politécnicos e universitários e escolas superiores.

Nos Estados Unidos, as universidades de Nova York, de Drexel e Temple e Northeastern University.

No Reino Unido, a Universidade de Glasgow, Birkbeck - Universidade de Londres, Universidade de Loughborough e Universidade Nottingham Trent.

No Canadá, a Universidade de Toronto e a Universidade Metropolitana de Toronto.