Cursinho popular oferece aulões gratuitos de revisão ao Enem 2023

O projeto de iniciativa popular (R)Existência Cabana, do Movimento Belém da Gente, iniciou aulas gratuitas para 50 estudantes interessados em fazer a revisão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023). As aulas começaram na noite desta sexta-feira, 27, e continuará nestes sábado e domingo, das 8 nàs 12h, na Escola Municipal Benvinda de França Messias, no Bairro de São Brás.

A iniciativa reúne vários professores, de diferentes disciplinas. O projeto é a junção de dois cursinhos populares, o Cabano e o R-Existência, que conta com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

O exame nacional possibilita o acesso ao nível superior em universidades públicas e privadas, incluindo a obtenção de bolsas de estudo. As provas do Enem acontecerão entre os dias 5 e 12 de novembro, nos 27 estados brasileiros. São 3,9 milhões de inscritos em todo o país, conforme dados do Ministério da Educação (MEC).

Para participar, o estudante precisa ter cursado o ensino médio em escola pública e ter realizado a inscrição para o Enem 2023.

A inscrição ao cursinho popular (R)Existência Cabana pode ser realizada pelo contato (91) 984880170.