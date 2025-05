Encontro debate a importância de promover espaços para a primeira infância em Belém

Como parte das ações em comemoração à Semana Mundial do Brincar, Belém recebeu, na terça-feira (27), o evento "Papo de Primeira: Cidade Amiga da Criança - Urban 95". O encontro foi realizado no Auditório Solene da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), na capital paraense. O evento teve como foco discutir como construir ambientes na cidade que promovam o desenvolvimento da primeira infância.

A programação contou com a participação da superintendente da Primeira Infância de Belém, Flávia Marçal, e da consultora em urbanismo da Urban 95, Marieta Colucci. A mediação ficou a cargo da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-PA, Ivana Antunes. A iniciativa teve parceria com a Prefeitura de Belém.

“Em meio a essa Semana Mundial do Brincar, fizemos uma grande ação no sábado, que foi a abertura da programação. E hoje, demos continuidade a essa visibilidade do tema da primeira infância, com o projeto ‘Papo de Primeira’. São diálogos promovidos em diversos espaços da cidade. O objetivo é justamente mostrar para a sociedade a importância de uma articulação intersetorial na garantia dos direitos da primeira infância, sobretudo na Amazônia”, detalha Flávia Marçal.

Além da Urban 95 e da OAB, o encontro teve apoio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), como relata Marçal. “No encontro, destacamos que é essencial termos cidades voltadas para atender as crianças. A gente percebeu o quanto essa demanda vinha sendo reprimida”, analisa a superintendente da Primeira Infância de Belém.

Esse espaço é uma forma de prestação de contas, como relata Marçal. E ainda uma forma de elencar a necessidade de mais espaços, como áreas de lazer. “Temos mais de cem mil crianças de zero a seis anos na cidade de Belém. E já faz um tempo que a gente sente falta de locais de diversão para a criança, inclusive gratuitos. Percebemos que é uma demanda a que precisamos estar atentos”, completa Flávia.