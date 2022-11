Enade 2022: Portões abrem ao meio-dia e universitários aguardam a prova às 13h30

Logo que o portão abriu ao meio-dia, deste domingo (27), a frente da faculdade Fibra, na avenida Gentil Bittencourt, em BeléM, registrou um intenso movimento de chegada de estudantes universitários para a prova, marcada para 13h30.

Na calçada na frente da faculdade tanto equipes da instituição quanto de outras faculdades, sob tendas armadas, ofereciam água, sanduíches e sucos, frutas, caneta e até abraços, para motivar os universitários que fariam a prova, que avalia a qualidade dos cursos superiores no país.

"Nosso apoio se dá no acolhimento, nesse estar presente participando, incentivando os jovens em sua caminhada no ensino-aprendizagem", afirmou Lucileia Santos, coordenadora do curso de serviço social da Fibra, que era uma das professoras a receber os universitários na faculdade, neste domingo.