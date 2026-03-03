Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Enactus UFPA abre inscrições para o Processo Seletivo 2026; veja como se inscrever

Candidato deve ter disponibilidade mínima de dez horas semanais

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
Apenas matriculados na UFPA podem se inscrever no Processo Seletivo 2026 (Foto: Divulgação/UFPA)

Estudantes de todos os níveis de ensino da Universidade Federal do Pará (UFPA) podem se inscrever para o Processo Seletivo 2026 do Enactus UFPA até o dia 8 de março. O processo busca interessados em empreendedorismo jovem para atuar em projetos de impacto social na Amazônia e de desenvolvimento de lideranças.

Os candidatos devem ter disponibilidade mínima de dez horas semanais para participar de forma voluntária e precisam estar regularmente matriculados na UFPA em cursos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, assim como consta no edital.

As inscrições estarão abertas até as 23h59 do dia 8 de março de 2026 e devem ser realizadas de forma online no Formulário de Inscrição disponibilizado no perfil do Instagram da Enactus UFPA. No Formulário de Inscrição, o candidato deve informar algumas informações pessoais, como nome completo e idade, currículo, disponibilidade e detalhes acadêmicos.

Após a inscrição, a segunda etapa do Processo Seletivo 2026 consiste na resolução de um desafio proposto com base na área escolhida pelo estudante, no qual serão avaliadas a sua criatividade, estratégia e habilidades. Por fim, o candidato passará por uma entrevista individual com a equipe do Enactus UFPA.

Os resultados das três etapas serão informados por meio do e-mail que o candidato informou no momento da inscrição.

Vagas

As vagas ofertadas são para as áreas de Marketing e Comunicação, Gente e Gestão, Administrativo-Financeiro e no Projeto Biolume. O participante pode se inscrever em mais de uma área ou projeto. Confira os cargos e a descrição de cada vaga:

Projeto Biolume

  • Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Atua desde a concepção de ideias até a validação de soluções, considerando eficiência técnica, contexto local, sustentabilidade e possibilidade de escala.
  • Produção e Qualidade: Assegura que cada tecnologia atenda aos critérios técnicos, de segurança e desempenho, com processos bem documentados e rastreáveis.
  • Educação: Atua no desenvolvimento e execução de ações formativas que promovem consciência ambiental, uso responsável das tecnologias e fortalecimento da sustentabilidade.
  • Comercial: Atua na estruturação de propostas, comercialização e venda das tecnologias, alinhando impacto social e viabilidade econômica.

Gente e Gestão

  • Administrativo: Garante a regularidade documental e administrativa do time.
  • Gestão de Qualidade e Acompanhamento: Faz o acompanhamento direto de todos os departamentos do time, identificando gargalos e sugerindo melhorias.
  • Desenvolvimento: Responsável pelo desenvolvimento do capital humano do time.

Administrativo-Financeiro

  • Financeiro: Realiza o controle financeiro do time, utilizando indicadores e ferramentas financeiras.

Marketing e Comunicação

  • Assessoria de Comunicação: Responsável pela gestão do relacionamento com veículos de imprensa, parceiros institucionais e stakeholders externos.
  • Comunicação Interna: Planeja e executa estratégias de comunicação interna para assegurar alinhamento, transparência e engajamento cultural entre os membros do time.
  • Conteúdo & Newsletter: Responsável pela gestão editorial do site institucional e da newsletter da Enactus UFPA.
  • Criação & Produção: Responsável pela produção visual e audiovisual do time, garantindo qualidade estética, coerência com a identidade visual e inovação nos formatos de conteúdo.
  • Social Media: Cargo dedicado à gestão das redes sociais do time e dos projetos, para garantir consistência editorial, engajamento do público e análise de desempenho.
