Empresas rodoviárias argumentam crise no setor e citam esforços

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou, por meio de nota, nesta quarta-feira (26), que reuniu nesta manhã com os rodoviários e aceitou parcialmente a proposta dos rodoviários de acordar as cláusulas da convenção coletiva por 12 meses e "mantém solução que está em conformidade com a maioria das capitais brasileiras, como, por exemplo, em Natal, Rio de Janeiro e São Paulo, de suspender negociações salariais por seis meses". Este é o prazo para que os efeitos da pandemia sejam amenizados. As cláusulas econômicas e sociais vigentes estariam asseguradas aos profissionais. No entanto, "mesmo com todos os esforços, não houve acordo".

Os empregados reivindicam 15% de reajuste salarial, incluindo perdas salariais de 2020 até o momento. Sem acordo, os rodoviários decidiram deflagrar greve nesta quinta-feira (27).

De acordo com o Setransbel, "o setor enfrenta a maior crise de sua história e o cenário é igual em todo o país". "Empresas em recuperação judicial; muitas não aguentaram e fecharam suas portas. Os custos só aumentam, a exemplo do diesel que está 25% mais caro. Além disso, a quantidade de passageiros transportados está a 65% do normal e, desde março de 2020, período inicial da pandemia, houve uma considerável queda na única fonte de receita das empresas, a tarifa, que, em Belém, é uma das menores do País, está defasada há 24 meses e não incluiu o último reajuste concedido aos rodoviários em 2019".

Ao final da Nota, o sindicato esclarece que "as empresas seguem procurando alternativas para uma composição e afirma que sem a retomada de demanda, apoio para minimizar os efeitos da pandemia sobre o transporte e revisão da tarifa, a possibilidade de reajuste de salário é prejudicada".