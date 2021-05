Rodoviários de Belém entrarão em greve nesta quinta-feira (27)

Em assembleia geral que ocorreu nesta quarta-feira (26), no bairro do Marco, os rodoviários de Belém decidiram à zero hora desta quinta-feira (27). Não houve acordo nas negociações entre os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

Os empregados reivindicam 15% de reajuste salarial, incluindo perdas salariais de 2020 até o momento.