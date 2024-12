Empresário de Belém vira Papai Noel há 12 anos

Aos 51 anos, João Júnior divide o ano entre a vida de empresário, como dono de uma pastelaria, e um papel especial no Natal: o de Papai Noel. Há 12 anos, ele veste a clássica roupa vermelha e leva a magia natalina para Belém. João atua como o bom velhinho em um shopping da cidade e em eventos infantis e familiares para os quais é convidado. Ele revela que a motivação vai além do figurino: o espírito natalino transforma não apenas as crianças, mas também a ele próprio. Para João, ser Papai Noel é mais que uma profissão, é uma missão de espalhar alegria e magia no coração de todos.

João explica que a preparação para se tornar o Papai Noel começa muito antes de dezembro. Ele cuida dos detalhes, como descolorir os pelos da barba e usar uma barba falsa, em parceria com um cabelereiro de confiança. "A preparação é realmente o ano inteiro, tem que estar conectado com tudo o que vai acontecer, com a decoração do Natal, com quem vai te contratar. A proposta é levar amor, alegria, esperança a todas as pessoas, sem distinção.

Ele descreve com emoção os encontros com as crianças, muitas vezes tímidas ou receosas ao verem o Papai Noel pela primeira vez fora das imagens de cartões postais ou desenhos. "O meu comportamento com elas é exclusivo. São crianças boas, são crianças amadas, muitas das vezes, são crianças com necessidades especiais, onde a gente tem que ter a sensibilidade muito maior", diz.

João explica que dedica atenção especial a cada uma, especialmente às crianças com necessidades especiais, abordando-as com sensibilidade e carinho redobrados. Para ele, esses momentos são únicos, representando um gesto de afeto e conexão, no qual até mesmo os adultos se sentem acolhidos ao pedir um abraço ou ouvir algumas palavras de conselho. João acredita que o Natal significa uma fonte de luz, inspiração e transformação.

Ele defende que, se o espírito natalino pudesse ser vivido todos os dias, o mundo seria mais harmonioso e as pessoas, mais felizes. O empresário destaca também a data como uma oportunidade de celebrar o Menino Jesus. "É assim que eu me sinto com o mundo ali, levando luz, levando alegria, levando amor, levando paz, por um ser de um Deus supremo, divino, pai eterno, que está em cima", reflete.

Arliton Caitano, de 38 anos, é animador de festas infantis há 10 anos e há 5 ele assume com alegria o papel de Papai Noel. Reconhecido como uma referência na animação infantil em Belém, Arliton já conquistou prêmios como melhor intérprete de personagens vivos em 2019. Em uma rotina corrida, o trabalho do animador leva magia natalina a confraternizações, escolas, creches, condomínios e ações solidárias, espalhando o espírito de Natal por toda a cidade.

Ele compartilha com entusiasmo como a preparação para o Natal deste ano foi especial. Com 5 anos de experiência como Papai Noel, ele se dedicou ainda mais à transformação, até pagando um curso para a esposa aprender maquiagem artística, garantindo um resultado impecável. Além disso, Arliton investiu na roupa e, com a experiência como dançarino, incorporou a dança ao personagem, o que o tornou ainda mais popular e procurado, não apenas em festas de bairros, mas também em confraternizações e eventos solidários. Para ele, este ano foi um marco, consolidando-se como uma referência no entretenimento natalino com seu Papai Noel diferenciado.

"A gente se prepara. Tem um lado psicológico da preparação, de entrar no personagem. Tem a maquiadora que faz aquela maquiagem no nosso rosto e a gente entra no personagem para encantar as crianças. As crianças nos recebem com o maior carinho, com amor. Falam 'Papai Noel, cadê meu presente?'. É muito gratificante ver a alegria das crianças e dos nossos clientes", compartilha.

