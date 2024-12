Papai Noel pelo mundo: em vários lugares, personagem diverte em período natalino; imagens

Pessoas vestindo fantasias de Papai Noel dão início à "corrida do Papai Noel" anual pelo centro da cidade para arrecadar fundos para ações humanitárias durante a temporada de festas em Pristina. (Foto: Armend NIMANI / AFP)

O voluntário Jorge Alberto Barroso, vestido de Papai Noel, é transportado de triciclo para entregar presentes a crianças da comunidade ribeirinha de Abelha, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, norte do Brasil, em 20 de dezembro de 2024. Desde 1998, o grupo "Amigos do Papai Noel" promove o Natal para crianças de comunidades rurais e ribeirinhas da floresta amazônica. (Foto: MICHAEL DANTAS / AFP)

O voluntário Jorge Alberto Barroso, vestido de Papai Noel, navega pelo Rio Negro para entregar presentes às crianças da comunidade ribeirinha de Abelha, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, norte do Brasil, em 20 de dezembro de 2024. Desde 1998, o grupo "Amigos do Papai Noel" promove o Natal para crianças de comunidades rurais e ribeirinhas da floresta amazônica. (Foto: MICHAEL DANTAS / AFP)

O palestino Issa Kassissieh, vestido de Papai Noel, posa para uma foto no Portão de Jaffa, na Cidade Velha de Jerusalém, em 19 de dezembro de 2024, antes do próximo feriado de Natal. (Foto: Menahem Kahana / AFP)

O aquarista sul-africano Mthobisi Mlambo vestido de Papai Noel interage com várias espécies de peixes durante um show no maior parque marinho da África, o South African Marine Biological Research (SAMBR) Sea World, sediado no uShaka Marine World em Durban. (Foto: RAJESH JANTILAL / AFP)

Polícia municipal e agentes de trânsito vestidos de Papai Noel passeiam pelas ruas de Monterrey, Nuevo León, México, em (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Sob o gelo, o mergulhador livre finlandês Kristian Maki-Jussila vestido de Papai Noel nada debaixo d'água em um lago congelado em Sundom a -15C (5 Fahrenheit), Westen Finland, em 15 de dezembro de 2024. Dods é uma forma de mergulho livre extremo de alturas saltando com os braços esticados e a barriga para a frente, aterrissando em uma posição de bala de canhão ou camarão. O recorde mundial é um mergulho de 44,3m. (Foto: Olivier MORIN / AFP)

Um motociclista vestido de Papai Noel dirige na Plaza Espanya, em Barcelona, ​​durante o desfile de motocicletas do Papai Noel. (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

Um guia vestido de Papai Noel acompanha visitantes em um passeio de barco em um mercado de Natal no Souk Madinat Jumeirah em Dubai. (Foto: FADEL SENNA / AFP)

Milhares de corredores vestidos de Papai Noel participam de uma corrida divertida de 5 km pelas ruas de Barcelona. (Foto: Josep LAGO / AFP)

Banhistas vestidos de Papai Noel e Mamãe Noel e outros usando chapéus de Natal participam do tradicional banho de Natal em Nice, na Riviera Francesa. (Foto: Frederic DIDES / AFP)

Membro do "ThesSUP" vestido de Papai Noel rema ao longo da costa da cidade durante um evento de stand up paddle do Papai Noel chamado "The Santa SUP", em Thessaloniki. (Foto: SAKIS MITROLIDIS / AFP)

Um banhista vestido de Papai Noel participa do tradicional banho de Natal em Nice, na Riviera Francesa. (Foto: Frederic DIDES / AFP)

Mergulhador vestido de Papai Noel acena para os visitantes durante um show subaquático com tema de Natal no Lotte World Aquarium em Seul. Foto: Jung Yeon-je / AFP)