Empresário de Belém personifica o Papai Noel há 12 anos

No mês de dezembro, o empresário João Júnior, 51 anos, se divide entre a vida de empresário, como dono de uma pastelaria, e a de ninguém menos que o personagem mais simbólico do Natal: o Papai Noel. Há 12 anos, ele veste a clássica roupa vermelha e leva a magia natalina para vários pontos de Belém. João personifica o bom velhinho e recebe as crianças em um shopping da cidade e também em eventos infantis e familiares para os quais é convidado. Ele revela que a motivação vai além do figurino: o espírito natalino transforma não apenas as crianças, mas também a ele próprio. Para João, ser Papai Noel é mais que uma profissão, é uma missão de espalhar alegria e magia no coração de todos.

VEJA MAIS

João explica que a preparação para se tornar o Papai Noel começa muito antes de dezembro. Ele cuida dos detalhes, como descolorir os pelos da barba e completar o visual do Bom Velhinho com uma barba falsa, com a ajuda de um cabeleireiro de confiança. "A preparação é realmente o ano inteiro, tem que estar conectado com tudo o que vai acontecer, com a decoração do Natal, com quem vai te contratar... A proposta é levar amor, alegria e esperança a todas as pessoas, sem distinção."

Ele descreve com emoção os encontros com as crianças, muitas vezes tímidas ou receosas ao verem o Papai Noel pela primeira vez ao vivo, bem de pertinho. "O meu comportamento com elas é exclusivo. São crianças boas, crianças amadas. Muitas vezes são crianças com necessidades especiais, com as quais a gente tem que ter a sensibilidade muito maior", diz.

João garante que dedica atenção especial a cada uma, especialmente às crianças com necessidades especiais, abordando-as com sensibilidade e carinho redobrados. Para ele, esses momentos são únicos e guardam uma relação de afeto e conexão, na qual até mesmo os adultos se sentem acolhidos. Não raro, há quem arrisque pedir um abraço ou reaja com simpatia ao ouvir palavras de fé e esperança. João acredita que o Natal representa uma fonte de luz, inspiração e transformação.

Ele defende que, se o espírito natalino pudesse ser vivido todos os dias, o mundo seria mais harmonioso e as pessoas, mais felizes. O empresário destaca também a data como uma oportunidade de celebrar a chegada do menino Jesus. "É assim que eu me sinto: levando luz, alegria, amor e paz, por saber que há um Deus supremo, o divino Pai eterno, que está acima de nós", reflete.

Animador de festas detalha a preparação para Papai Noel

Arliton Caitano como Papai Noel (Foto: arquivo pessoal)

Arliton Caitano, de 38 anos, é animador de festas infantis há 10 anos e há cinco assume com alegria o papel de Papai Noel. Reconhecido como uma referência na animação infantil em Belém, Arliton já conquistou prêmios como o de melhor intérprete de personagens vivos em 2019. Acostumado a uma rotina corrida, diz que seu trabalho é levar a magia natalina às pessoas em momentos especiais, como confraternizações, ações solidárias, eventos em escolas, creches e condomínios.

Ele conta que a preparação para o Natal deste ano foi especial. Com cinco anos de experiência como Papai Noel, ele se dedicou ainda mais à transformação, chegando até a pagar um curso para a esposa aprender maquiagem artística, garantindo um resultado impecável. Além disso, Arliton investiu na roupa e, com a expertise de dançarino, incorporou a dança ao personagem, o que o tornou ainda mais popular e concorrido em eventos de fim de ano. Para ele, 2024 foi um marco, em que o personagem se consolidou como uma referência no entretenimento natalino.

"Tem todo um lado psicológico da preparação para entrar no personagem, além do toque especial dado pela maquiadora, que faz aquela caracterização que encanta as crianças. Elas nos recebem com o maior carinho, com muito amor. E já perguntam logo: 'Papai Noel, cadê meu presente?'. É muito gratificante ver a alegria das crianças e também dos nossos clientes", descreve.

*(Eva Pires, estagiária sob a supervisão de Caio Maia e Jamille Marques, Especial em O Liberal)