Embaixada do Japão reconhece contribuição de parceiros no Pará

Em cerimônia no Salão Nobre da Associação Pan Amazônia Nipo-Brasileira, no bairro de São Brás, no começo da noite desta quarta-feira (29), o Diploma de Honra ao Mérito do Embaixador do Japão do quarto ano da Era Reiwa (2022) foi entregue a três pessoas homenageadas com a honraria: psicóloga e ex-bolsista do Ministério da Educação e Tecnologia do Japão, Dione Peres dos Reis; o diretor administrativo da Associação Nikkei de Belém, Isao Ota; e o médico e ex-diretor da Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia, José Takao Yamaki.

Os diplomas foram outorgados pelo embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, em visita oficial ao Pará, ao lado do cônsul Satoshi Morita, e outras autoridades. A homenagem é o reconhecimento das realizações de pessoas e entidades que contribuíram para o cumprimento da missão da representação diplomática e para o fortalecimento das relações de amizade entre o Japão e o Brasil.

Diploma com esse teor também foi encaminhado a Sílvio Kazuhiro Shibata, presidente da Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-açu, e será entregue em breve a Ualame Fialho Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará.

Contribuição

Ao se pronunciar, o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, enfatizou a contribuição dada por cada um dos homenageados em suas respectivas áreas de atuação. Após ter feito Mestrado em Psicologia Educacional no Japão, mediante bolsa de estudo, Dione Peres faz parte, desde 2010, da banca examinadora da seleção de candidatos a bolsas de estudo do Governo do Japão viabilizando que estudantes tenham a oportunidade de aprimorar seus estudos e também reforçar os laços culturais e históricos entre brasileiros e japoneses.

Isao Ota exerceu, desde 1991, diversos cargos na Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia, como diretor-assistência social, diretor do Centro de Reabilitação Social de Ananindeua e diretor executivo. Atuou como secretário-geral da entidade, contribuindo com o Hospital Amazônia. Foi diretor da Associação Nikkei de Belém, tem atuado como diretor do Karaoke-Aikôkai e é diretor executivo do Clube Sênior do Pará.

Já o neurocirurgião José Takao Yamaki, formado em Medicina na UFPA, destacou-se no Hospital Amazônia, atuando, inclusive, em localidades nas quais não há médicos que falem a língua japonesa. Fez treinamentos da JICA no Japão e atuou como diretor da Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia e fomenta a realização de eventos esportivos nikkeis.

Parceria

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, declarou à Reportagem Integrada do Grupo Liberal, que está muito feliz por se encontrar em Belém pela primeira vez, depois da chegada dele ao Brasil, em dezembro de 2021, visita essa somente possível agora depois da pandemia da covid-19. "Nessa visita, tive a oportunidade de conversar com o governador (Helder Barbalho) e autoridades da comnuidade nikkei, a terceira do Brasil; no Pará temos quase 40 mil nipo-brasileiros, o que é uma parceria importante para o Governo japonês", destacou.

Embaixador Teiji Hayashi: fortalecer a parceria entre o Japão e o Pará (Foto: Claúdio Pinheiro / O Liberal)

Teiji Hayashi disse que com o governador conversou sobre a intenção do Governo do Japão em desenvolver mais a parceria com o Pará. "Aumentar o comércio; por exemplo, eu tenho a intenção de importar mais as safras, os grãos paraenses, como soja e milho entre outros produtos; e também temos um investimento importante em grandes projetos no Estado; então, com essa visita queremos fortalecer mais a nossa relação entre o Japão e o Estado do Pará", finalizou.