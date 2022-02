Em ritmo de Carnaval, Hemopa realiza campanha de incentivo à doação de sangue

​A Fundação Hemopa realiza, nesta quinta-feira (17), campanhas, interna e externa, com objetivo de fomentar a doação de sangue e reforçar o estoque do hemocentro, para garantir o atendimento transfusional da rede hospitalar paraense. A campanha interna ocorre na sede do hemocentro, no bairro de Batista Campos, com os voluntários do Sistema Integrado de Educação Profissional do Pará (Siepa) e com a Escola de Samba Império de Samba Quem São Eles.

“A gente já vem participando de outras ações de doação de sangue. Hoje, nós viemos para sensibilizar e motivar, principalmente, o servidor público do Hemopa. Nós estamos sempre abertos a essas parcerias humanitárias e sociais”, afirmou o diretor de bateria do Quem São Eles, maestro Pedro Paulo Júnior.

Doador há bastante tempo, o pedreiro Edvaldo Malcher, de 53 anos, procurou, na manhã desta quinta-feira (17), novamente a Fundação Hemopa para doar sangue. “Há anos eu sou doador. E hoje, eu vim para ajudar uma conhecida minha que está precisando. É um ato muito bonito e importante. Você pode salvar a vida de alguém. Toda vez, eu incentivo e trago uma pessoa comigo para fazer o mesmo”, incentivou.

Para a gerente de Captação de Doadores do Hemopa, Juciara Farias, a campanha de doação de sangue reforça a necessidade que a instituição tem todos os dias. “O Hemopa precisa de doação de sangue, independente de época. Agora, é um período complicado porque as pessoas estão muito gripadas, muita chuva, virose, a covid-19 ainda está predominante. Esses fatores dificultam o acesso e a atitude dos voluntários. Então, a gente procura estar se associando a diversos segmentos para parcerias. E, agora, com o Carnaval, a nossa associação está nas escolas de samba, nos blocos, para mostrar para a população que a gente precisa fazer um Carnaval diferente, de alegria e de salvar vidas”, explicou a gerente.

Campanha externa

Nesta quinta (17) e sexta-feira (18), das 9h às 16h, a campanha externa está sendo promovida, com apoio de voluntários da Marinha do Brasil, por meio da Unidade Médica Integrada da Marinha do Brasil (UMI), localizada na rodovia Arthur Bernardes, bairro Pratinha.​