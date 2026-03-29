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Em missa em O Liberal, padre Cláudio destaca solidariedade no Domingo de Ramos

"Jesus não se preocupa em salvar a si mesmo, mas em salvar os outros", disse o religioso

Dilson Pimentel
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Uma pequena procissão foi realizada na área externa do jornal O Liberal neste Domingo de Ramos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ao celebrar missa no prédio do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém, neste Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa no calendário cristão, o padre Cláudio Pighin refletiu sobre o significado profundo da celebração, destacando a entrega de Jesus como exemplo central para a humanidade. "Hoje a Igreja nos apresenta este grande domingo, Domingo de Ramos. Começamos a semana chamada Santa, onde contemplaremos o grande mistério de Jesus, que, para salvar todo mundo, ele se ofereceu para todo mundo", disse.

Segundo o sacerdote, a data convida os fiéis a contemplarem o mistério da paixão e morte de Cristo, que, ao invés de buscar a própria salvação, se ofereceu em favor de todos. “Jesus não se preocupa em salvar a si mesmo, mas em salvar os outros. Essa é a grande mensagem”, afirmou. Ele acrescentou que essa é uma grande mensagem hoje, sobretudo aos poderes constituídos, "todos os que estão dominando o mundo, em que a salvação vem através da doação aos outros".

Padre Cláudio Pighin também ressaltou que o ensinamento é especialmente direcionado à sociedade contemporânea e às lideranças. Para ele, a verdadeira salvação não está no poder ou na força, mas na capacidade de doação ao próximo. “Não são as armas que salvam, mas a entrega e o cuidado com o outro”, afirmou.

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image Durante a celebração, padre Cláudio Pighin refletiu sobre o significado profundo da celebração, destacando a entrega de Jesus como exemplo central para a humanidade (Foto: Igor Mota |O Liberal)

"Então contemplar esse mistério da paixão e morte de Jesus é contemplar a nossa vida, porém a partir de Deus. Uma vida que abrange como um todo e não somente aquilo que se enxerga. Portanto, uma vida destinada a ser grande. Tem que confiar nesse Jesus. Não temos provas além disso. Mas, depositando toda a nossa confiança nele, nós temos a certeza de que Ele nos leva para uma vida plena", destacou.

Sobre essa doação, o padre Cláudio Pighin ainda propôs uma reflexão prática para o cotidiano, convidando cada pessoa a avaliar suas atitudes, desde as situações mais simples até as mais complexas. "A partir de cenas familiares, individuais e profissionais. Desde as pequenas até as maiores. Aprender toda vez a dizer: 'estou me doando ou estou me exaltando?' Estou me preocupando só comigo ou com os outros também, com aqueles que odeio? Quero ajudar eles?' Então não posso dar prioridade ao meu eu, mas aos outros", disse.

"Jesus nos ensina que a salvação não vem em salvar-se a si mesmo, mas salvando os outros. Deixar o egoísmo de lado e promover o outro, com gestos concretos. Na cruz, Jesus não amaldiçoou, mas perdoou. Somos chamados a fazer o mesmo, renunciando ao ódio e promovendo o outro com gestos concretos”, concluiu. Durante a celebração, uma pequena procissão foi realizada na área externa do jornal O Liberal neste Domingo de Ramos.

 

 

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