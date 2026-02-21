Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Iniciando a Quaresma, padre Cláudio Pighin reflete a escolha de Cristo pela cruz como salvação

Homilia deste domingo destaca Jesus como o Messias que rejeita caminhos fáceis

O Liberal
fonte

Padre Claudio Pighin durante homilia (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Na homilia deste 1º Domingo da Quaresma, o padre Cláudio Pighin reflete que o Evangelho de São Mateus (capítulo 4, versículos 1-11) revela um Jesus que, no silêncio do deserto, assume plenamente sua missão ao rejeitar caminhos fáceis e leituras distorcidas da Palavra de Deus. E mostrando-se o Messias que escolhe a fidelidade e a cruz como resposta ao anseio de salvação do povo.

O padre afirma que a Palavra de Deus, conforme apresentada hoje pelo evangelista Mateus, teve a intenção de mostrar, através da tentação de Jesus, que Ele é o verdadeiro Israel. Segundo ele , a descrição das tentações demonstra a rejeição de Jesus a sinais que exibissem prodígios e se apresentassem como um ser superpoderoso. “Jesus enfrenta a tentação de Satanás que se opõe a sua ação de salvação e a vontade de ajudar os seus discípulos a acreditar no reino de Deus. Mas Mateus revela-nos assim como Jesus sempre, sempre rejeitou a obra satânica de confundir as esperanças da vinda do Salvador desligada da cruz”, observa o sacerdote. 

“De fato, naquele tempo, vigoravam três maneiras para conceber a vinda do Messias do Salvador. Uma era dos zelotas, que pensavam que queriam uma libertação através de uma revolução e do poder. A segunda, tanto política quanto religiosa, era de um Messias restaurador. E terceira, ainda era de um Messias protagonista, acompanhado por sinais espetaculares. Jesus rejeitou todos esses tipos”, acrescenta.

O padre explica que as respostas de Jesus a Satanás, baseadas no livro do Deuteronômio, remetem às tentações enfrentadas por Israel no deserto, quando o povo buscava alcançar apenas um bem terreno. Esse paralelo, como relata o padre, evidencia que Jesus é quem vence as tentações de forma plena, confirmando-se como o verdadeiro Messias.

“No tempo de Jesus, o debate era grande porque o desejo de libertação era cada vez mais urgente devido, sobretudo, ao domínio dos estrangeiros. Estas polêmicas, no certo sentido, são resumidas através desse debate entre Jesus e Satanás. Todos os dois recorreram às Sagradas Escrituras. O que significa isto? Há várias maneiras de se apelar às Sagradas Escrituras. Precisamos não apenas lê-las, mas também corretamente interpretá-las”, frisa o sacerdote. 

O padre acrescenta que Jesus denuncia o uso distorcido da Palavra de Deus — representado na figura de Satanás — e lembrou que, muitas vezes, também recorremos às Sagradas Escrituras para justificar interesses pessoais ou de determinados grupos. “Os verdadeiros cristãos leem as Sagradas Escrituras para descobrir a lógica de Deus que os guia. E as tentações são uma oportunidade para purificar a nossa conduta como filhos e filhas Deus no caminho da salvação é rememorar que a glória da ressurreição passa necessariamente pelo martírio da cruz. Boa quaresma, boa campanha da fraternidade”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homilia

padre claudio pighin

quaresma
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

BELÉM

Belém ganha jardins de chuva para ajudar a resolver alagamentos; entenda como vão funcionar

Iniciativa consiste em instalar pequenos espaços verdes e usá-los como aliados estratégicos no controle da água, absorvendo a chuva de forma inteligente e sustentável

19.02.26 14h10

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

RADARES

Belém tem 90 equipamentos para fiscalização e monitoramento do trânsito; veja onde

"A fiscalização de velocidade é 24 horas por dia", diz o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Isaías Reis

18.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda