Em Belém, xadrez para pessoas com deficiência visual reúne jogadores do Brasil

Jogadores de xadrez com deficiência visual de vários cantos do Brasil estão em Belém participando da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2024 - Etapa Regional Centro-Norte. O torneio começou nesta sexta-feira (2) e vai até o próximo dia 4, no Clube do Remo.

O estudante universitário João Gustavo Monteiro, 20 anos, começou a jogar xadrez no período da pandemia, em 2020. Ele começou a jogar online, mas após o período de isolamento passou a jogar presencialmente. Ele conta que o gosto pelo jogo lhe trouxe benefícios de interação e também de saúde mental.

"O xadrez me ajudou muito a conhecer novas pessoas, novos lugares, fazer novas amizades. E eu gostei muito do esporte, achei muito legal", disse o jovem. João aprendeu o jogo por meio de um projeto chamado "xeque-mate para todos", que é um projeto que auxilia pessoas com deficiência visual a aprender o xadrez do zero.

O torneio é organizado pela Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais. Onei de Souza Figueiredo, diretor institucional da federação, conta que o movimento do xadrez começou no Rio Grande do Sul em 1989 como Liga Braile de Xadrez.

O torneio acontece todos os anos e a Federação Brasileira de Xadrez tem um calendário anual, onde ela faz uma etapa em cada região do país e mais uma classificatória. As quatro etapas do sul, sudeste, nordeste e centro-norte classifica para a grande final

A Copa em Belém vai classificar os jogadores para o campeonato que ocorre no final de novembro, em Brasília. Sobre a inclusão, o diretor da federação conta que o esporte é um meio satisfatório para fazer inclusão.

"O xadrez é para todos. Agora mesmo esse fim de semana eu joguei um campeonato no Rio Grande do Sul e tinham adversários que enxergavam e eu consegui jogar com eles. Perdi em alguns momentos e ganhei em outros. Para mim, isso é inclusão", pontua Onei de Souza.

A competição vai ser realizada pela Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais – FBXDV, em parceria com a Associação de e para Cegos do Pará - ASCEPA. Os jogos acontecerão no Clube do Remo, localizado na ; Avenida Nazaré, 962, Belém/PA.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

02 de agosto de 2024:

14h00 – abertura, congresso técnico e 1ª rodada;

20h00 - 2ª rodada;

03 de agosto de 2024:

09h00 - 3ª rodada;

15h00 - 4ª rodada;

20h00 - 5ª rodada (se confirmada);

04 de agosto de 2024

08h30 - última rodada;

Em seguida, premiação e encerramento.