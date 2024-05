Monumento 'Chapéu do Barata' será revitalizado e vai abrigar Estação Cidadania em Belém

Em Belém, o antigo monumento 'Chapéu do Barata', no bairro de São Brás, será revitalizado e vai abrigar uma nova unidade do projeto Estação Cidadania.

A iniciativa é do governo do Estado, anunciada, nesta quarta-feira (29.05), pelas redes sociais dos secretários estaduais de Articulação da Cidadania (Seac), Igor Normando, e de Cultura (Secult), Ursula Vidal.

De acordo com os secretários, a ordem de serviço autorizando o início da obra deve ser assinada pelo governador Helder Barbalho, no próximo dia 11 de junho.

“A prefeitura está fazendo a transferência desse espaço e a gente vai ter muitos serviços aqui”, afirma a secretária Ursula Vidal, em vídeo gravado ao lado de Igor Normando, e publicado no Instagram.

Os dois secretários explicam que a Estação Cidadania, que será construída na Praça em São Brás, vai funcionar no mesmo modelo das unidades do governo estadual, já existentes na capital e interior.

O espaço vai disponibilizar serviços de emissão de carteira de identidade, biometria e todos os serviços do Departamento de Trânsito do Pará (Detran). Também devem ser ofertados serviços do Banpará, encaminhamento para oportunidades de trabalho, emprego e renda pela Seaster, entre outras ações.

“Vai ter a PM, também, fazendo a segurança, vamos ter a Seaster com a intermediação de empregos, e, também, para acesso à aposentadoria. Um novo momento para a nossa cidade, com serviços, segurança, com acolhimento e cidadania”, diz Ursula.

O titular da Seac, Igor Normando, reiterou que a obra será oficializada no dia 11 de junho, com a assinatura da ordem de serviços pelo governador Helder Barbalho.