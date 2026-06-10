Em Belém, escritor hare krishna Chandramukha lança livro ‘Se eu quiser falar com Deus’

Há canções que atravessam o tempo como orações. A frase é do monge e escritor hare krishna Chandramukha Swami sobre a música do compositor e cantor Gilberto Gil, ‘Se eu quiser falar com Deus. A canção lhe inspirou a escrever o livro homônimo, que Swami lança, às 18h30, de domingo (14), no restaurante Govinda, no bairro de Batista Campos, em Belém. Mas, antes, na sexta-feira (12), ele vai participar da cerimônia de iniciação espiritual na sede da Yoga Veda, na Cremação. As duas programações são gratuitas e abertas ao público.

Fundador de comunidades, centros culturais e de projetos como a Ecovila Govardhan, Swami é autor de 40 livros e tem 11 álbuns lançados com mantras, além de ser uma liderança em canais digitais. Sobre a canção do compositor baiano, ele afirma: “Há músicas disfarçadas de poesia, ‘Se eu quiser falar com Deus’ é uma delas. Nascida da sensibilidade de Gilberto Gil, essa canção se tornou um portal entre o visível e o invisível. Um convite à travessia interior que todo buscador espiritual precisa enfrentar”, afirmou.

A obra tem 140 páginas e sai pela editora Lapidar, que o divulga para quem tem interesse em conexão com a espiritualidade, independentemente de vínculo prévio com o hinduísmo. No domingo (14), o hare krishna Chandramukha vai lançar também o livro “Meditação fácil em tempos difíceis”. Ele diz que esse livro foi escrito traduzindo o antigo ideal meditativo para a linguagem da vida contemporânea.

Serviço:

Programações com Chandramukha Swami em Belém

Evento I: Cerimônia de iniciação espiritual

Dia/Horário: sexta-feira (12), às 18h30 – Canto de mantras e lanche vegetariano

Local: Sede da Yoga Veda, na avenida Conselheiro Furtado, nº 1563

Instagram: @iogavedaoficial

Evento II: Lançamento do livro ‘Se eu quiser falar com Deus’

Dia/Horário: domingo (14), às 18h

Restaurante Govinda, na Rua dos Mundurucus, Praça Batista Campos, 1.800 - Batista Campos

Show musical: com a cantora paraense Rosa Cor e o guitarrista e compositor Quiure.