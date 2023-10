Em Belém, crianças recebem ação para emissão gratuita de RG nesta quarta (11)

Nesta quarta-feira (11), as crianças da capital paraense serão beneficiadas com o projeto "Meu Primeiro RG". A proposta é direcionada na emissão gratuita de RG para o público infantil, com até 10 anos de idade. O foco é para as crianças que não possuem o registro. O atendimento começa às 9h e termina às 12h30, e será realizado na sede da Secretaria de Estado de Justiça (Seju), órgão que promove a iniciativa.

Além da emissão dos documentos, o evento também inclui atividades de recreação e palestras educativas para os meninos e meninas. As programações são em alusão ao Dia das Crianças, data comemorativa que acontece nesta quinta-feira (12).

Os pais ou responsáveis devem comparecer ao prédio da Seju, portando a certidão de nascimento (original e cópias), além de duas fotos 3x4 recentes. Também é solicitado o comprovante de residência. As crianças que não tiverem certidão de nascimento receberão encaminhamento para a segunda via do documento.

Os interessados em levar seus filhos ou responsáveis pelas crianças devem encaminhar um e-mail para a Ouvidoria da Seju (ouvidoria@seju.pa.gov.br) ou confirmar a presença pelo telefone: (91) 99171-1602

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)