Ação social leva serviços gratuitos de estética e saúde ao bairro Itaiteua, em Outeiro

Neste sábado (30), uma ação social levará serviços estéticos e de saúde às famílias do bairro Itaiteua, em Outeiro, distrito de Belém. A programação começa às 9h e segue até as 13h, realizada em parceria com a Bancada das Mulheres Amazônidas. Entre os serviços ofertados estão consultas com nutricionista, psicólogo, dentista, teste de glicemia e testes rápidos.

Na ocasião, serão ofertados serviços de corte de cabelo e de estética (limpeza facial e massagem) e também haverá brincadeiras para as crianças da comunidade, como gincanas e muito mais.

A ação é uma iniciativa do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana, em comemoração ao Dia de São Cosme e Damião, celebrado nesta quarta-feira (27). Por isso, durante a programação serão distribuídos doces e brinquedos. Além de festejar os santos também cultuados no sincretismo, os organizadores visam promover assistência aos moradores da comunidade e combater a intolerância religiosa de que são vítimas principalmente os adeptos das religiões de matriz africana.

Tradição

De acordo com a história cristã, São Cosme e Damião foram dois irmãos e médicos que atendiam a população mais carente sem cobrar pelos serviços prestados. Segundo consta, ao atender as crianças eles costumavam presenteá-las com doces, o que teria dado início à prática. No sincretismo religioso entre o catolicismo e a fé de matriz africana, São Cosme e Damião são associados aos Erês.

Serviço

Programação em alusão a São Cosme e Damião

Data: 30/09 (sábado)

Hora: 9h - 13h: ação social

Endereço: Tv. Dr. Evandro Bona, nº 3380, bairro do Itaiteua