Em Belém, casal com teste positivo para covid-19 é retirado do show de Gusttavo Lima

Durante o show do sertanejo Gusttavo Lima, que ocorreu na noite do sábado (18), em Belém, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) realizou testes rápidos de covid-19 para dar mais segurança as frequentadores do evento. Do total de testes aplicados, um casal testou positivo para a doença.

Os dois, que só haviam tomado a 1ª dose da vacina, foram orientados e notificados pela Vigilância Sanitária e retornaram para casa. “O centro de testagem em um show como esse com grande quantidade e circulação de pessoas, vem somar com as ações de vigilância em saúde da Sespa, que são realizadas diariamente. Além disso, ele apoia o cumprimento do decreto estadual, pois pessoas não vacinadas devem apresentar cartão de vacinação ou teste negativo realizado nas últimas 48h para ter acesso a eventos e nossa equipe está à disposição para aqueles que precisarem fazer o teste”, informou o diretor do Laboratório Central do Estado (Lacen), Alberto Junior.

Segundo o decreto Estadual 2.044/2021, que institui a Política de Incentivo à vacinação contra a covid-19 no Pará, todos os estabelecimentos abertos ao público são obrigados a exigir comprovante de vacinação. A obrigatoriedade é válida para cinemas, teatros, clubes, bares, restaurantes, academias, igrejas, casas de shows, equipamentos turísticos, eventos esportivos, entre outros.